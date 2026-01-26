Adana Büyükşehir Belediyesi, Eğitmenlerinin Mesleki Kapasitesini Güçlendirdi - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediyesi, Eğitmenlerinin Mesleki Kapasitesini Güçlendirdi

26.01.2026 13:01  Güncelleme: 14:48
Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle 19-21 Ocak 2026 tarihlerinde erken çocukluk alanında çalışan eğitmenlere yönelik kapasite geliştirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde erken okuryazarlık, etkileşimli kitap okuma gibi konular ele alındı.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gündüz Bakımevleri ve Oyun Odaları'nda görev yapan eğitmenlere "kapasite geliştirme" eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF iş birliğiyle 19–21 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen programda; erken çocukluk alanında çalışan eğitmenlere kapasite geliştirme eğitimi verildi.

Eğitim programı; erken okuryazarlık, etkileşimli kitap okuma, çocuk ve medya, sosyal-duygusal gelişim, sınıf yönetimi ile kodlama ve matematik başlıklarını kapsadı.

Doç. Dr. Gökçe Karaman Benli, Doç. Dr. Müge Şen, Prof. Dr. Özkan Özgün ve Prof. Dr. İlkay Ulutaş tarafından yürütülen eğitimlerde uygulamaya dönük örnekler ve saha deneyimleri paylaşıldı; eğitmenlerin eğitim pratiklerine katkı sağlayacak içeriklere yer verildi.

Eğitim programı katılımcıların aktif katılımı ile tamamlanarak, sürecin sonunda genel bir değerlendirme yapıldı.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
