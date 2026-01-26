Adana Büyükşehir Belediyesi, Eğitmenlerinin Mesleki Kapasitesini Güçlendirdi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gündüz Bakımevleri ve Oyun Odaları'nda görev yapan eğitmenlere "kapasite geliştirme" eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF iş birliğiyle 19–21 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen programda; erken çocukluk alanında çalışan eğitmenlere kapasite geliştirme eğitimi verildi.

Eğitim programı; erken okuryazarlık, etkileşimli kitap okuma, çocuk ve medya, sosyal-duygusal gelişim, sınıf yönetimi ile kodlama ve matematik başlıklarını kapsadı.

Doç. Dr. Gökçe Karaman Benli, Doç. Dr. Müge Şen, Prof. Dr. Özkan Özgün ve Prof. Dr. İlkay Ulutaş tarafından yürütülen eğitimlerde uygulamaya dönük örnekler ve saha deneyimleri paylaşıldı; eğitmenlerin eğitim pratiklerine katkı sağlayacak içeriklere yer verildi.

Eğitim programı katılımcıların aktif katılımı ile tamamlanarak, sürecin sonunda genel bir değerlendirme yapıldı.