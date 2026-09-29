Adana'da el bombası temin ettiği belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da el bombası temin ettiği belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da el bombası temin ettiği belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da firari hükümlünün polise teslim olmamak için kullandığı el bombasını temin ettiği belirlenen şüpheli, Seyhan'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Adana'da polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlüye patlayıcıyı temin ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Eylül'de saklandığı merkez Yüreğir ilçesindeki bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalanan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan (24) ile ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Araştırmayla, Doğan'ın polise teslim olmamak için kullandığı el bombasını Hasan Çelik'ten (32) temin ettiği belirlendi.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit ettiği Çelik'i saklandığı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı.

Mehmet Şirin Doğan ve kendisine el bombası temin ettiği belirlenen Hasan Çelik işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için 24 Eylül'de Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine baskın yapmıştı.

Teslim olmamak için elinde tabanca ve el bombasıyla direnen Doğan, ekiplerce etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiGüvenlik3. SayfaYüreğirSeyhanGüncelEylülAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:09:23. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da el bombası temin ettiği belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei