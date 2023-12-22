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Adana'da el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişi, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etmek istedi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana\'da el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı
22.12.2023 - 10:01,
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Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.

Polisler, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.

Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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