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Adana'da El Yapımı Patlayıcıyla Eski Adliye Binasının Önüne Giden Şüpheli Teslim Oldu - Son Dakika
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Adana'da El Yapımı Patlayıcıyla Eski Adliye Binasının Önüne Giden Şüpheli Teslim Oldu

Adana'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şüpheli, torpillerden boşalttığı barutla yaptığı el yapımı patlayıcıyı eski adliye binasının önüne bıraktıktan sonra polisi görünce teslim oldu. Patlayıcı, fünyeyle patlatıldı ve şüpheli tutuklandı.

Adana\'da El Yapımı Patlayıcıyla Eski Adliye Binasının Önüne Giden Şüpheli Teslim Oldu
22.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 10:26
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ADANA'da, torpillerden boşalttığı barutla yaptığı el yapımı patlayıcıyla eski adliye binasının önüne giden Ramazan D. (22), polisi görünce, "Kendime zarar verecektim, vazgeçtim" diyerek teslim oldu. Düşük tesirli olduğu belirlenen patlayı, fünyeyle patlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., tutuklandı.

Olay, 20 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilyeyle birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sarıp el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden Ramazan D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakarak, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, patlayıcının bırakıldığı bölgede güvenlik önlemi alıp, İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eski adliye binası önüne, bomba imha polisi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede düşük tesirli olduğu belirlenen patlayıcı, fünyeyle patlatıldı. Polis merkezine götürülen şüpheli Ramazan D.'nin, daha önce terör suçundan işlem görmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da El Yapımı Patlayıcıyla Eski Adliye Binasının Önüne Giden Şüpheli Teslim Oldu - Son Dakika
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