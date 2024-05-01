Adana'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli tutuklandı

Adana\'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli tutuklandı

Adana'da park halindeki bir restoranın elektrikli bisikleti çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

01.05.2024 09:55
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Adana'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde, bir restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisiklet park halindeyken kilidi kırılarak çalındı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi İsmail G, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri şüpheli Recep Y'yi (28) ikametine yapılan baskınla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin çaldığı elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Adana, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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