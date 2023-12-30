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Adana'da Elektrikli Motosiklet ile Yunus Polis Motosikleti Çarpıştı: 1 Polis Memuru ve 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Elektrikli Motosiklet ile Yunus Polis Motosikleti Çarpıştı: 1 Polis Memuru ve 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda, elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosiklet çarpıştı. Kazada 1 polis memuru ve elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adana\'da Elektrikli Motosiklet ile Yunus Polis Motosikleti Çarpıştı: 1 Polis Memuru ve 2 Kişi Yaralandı
30.12.2023 - 01:53,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.

Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki 1 polis memuru ile elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Elektrikli Motosiklet ile Yunus Polis Motosikleti Çarpıştı: 1 Polis Memuru ve 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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