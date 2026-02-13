Adana'da Erişilebilir Kültürel Mekanlar İçin Çalışma

Adana'da müze, kütüphane, tiyatro ve sinema gibi kamusal kültür mekanlarının, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için daha erişilebilir, güvenli ve kapsayıcı hale getirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adana Otizmle Barış Derneği işbirliğinde toplantı düzenlendi.

Özel gereksinimli bireylerin kültürel alanlara erişimi güçlendirilecek konuların görüşüldüğü toplantıda, müze, kütüphane, tiyatro ve sinema gibi alanların daha erişilebilir, güvenli ve kapsayıcı hale getirilmesi amacıyla izlenecek yol haritası ele alındı.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Emre Duru, işbirliği çalışmaları kapsamında Adana Otizmle Barış Derneği Başkanı Dursun İzgi'yi de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren İzgi, Duru'ya kaleme aldığı "Otizmle Barış Hikayeleri" adlı kitabını hediye etti.

Ziyarette özel eğitim öğretmeni Ahmet Karaca ile Şube Müdürü Ayşe Günay yer aldı.