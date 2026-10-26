Adana'da erkek arkadaşını öldüren sanığa savcı müebbet ve 9-15 yıl hapis istedi - Son Dakika
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Adana'da erkek arkadaşını öldüren sanığa savcı müebbet ve 9-15 yıl hapis istedi

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Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, av tüfeğiyle eski baldızını yaralayıp erkek arkadaşını öldüren sanık için müebbet ve 9-15 yıl hapis istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek savunma için süre verdi ve duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan, onun erkek arkadaşını da öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.K. (39) ile müşteki D.T. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Atakent Mahallesi'nde 29 Mayıs 2024'te sanık M.K'nin, evine gelen eski eşi S.T'nin kız kardeşi D.T'yi (23) av tüfeğiyle yaraladığı, onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu (30) da öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın maktul Şahan Uğurlu'ya yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbetle, müşteki D.T'ye yönelik eylemi sebebiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan M.K. şu iddialarda bulundu:

"Şahan Uğurlu telefonla beni arayıp 'Sen D.T'ye küfretmişsin.' dedi. Beni öldürmekle tehdit etti. Sonrasında evimin kapı zili çaldı. Şahan Uğurlu geldi ve bana küfretti. Evimden gitmesi konusunda kendisini uyardım çünkü kızlarım çok korkuyordu. Evde bulunan av tüfeğimi aldım. Kapıya doğru yaklaşırken maktul elimdeki tüfeği sıkıca tutup çekmeye çalıştı. Tüfek bu sırada patladı ve Şahan Uğurlu isabet aldı. Çocuklarımı alıp evden uzaklaşmak istediğim sırada aşağıda D.T. ile çarpıştım. Tüfeği geriye doğru çekmek isterken kazara patladı ve D.T. de yaralandı. Kimseyi öldürmek ya da yaralamak gibi bir amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Müşteki D.T. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Sanık, Şahan'ı tehdit ederek evine çağırdı. Ben Şahan'a gitmemesi gerektiğini söyledim ama kendisi bana 'Sadece konuşacağım.' dedi. Ben de yanında gittim. Ben aşağıda annemle telefonla konuşurken, Şahan yukarı doğru çıktı. Bu sırada silah sesi duydum. Yukarı doğru çıkarken sanık elindeki tüfekle bana da ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Atakent Mahallesi'nde 29 Mayıs 2024'te M.K, evine gelen eski eşi S.T'nin kız kardeşi D.T. ve onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu av tüfeğiyle yaralayıp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan bir gün sonra tutuklanan M.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeGüncelAdanaSon Dakika

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