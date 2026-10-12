Adana'da erkek, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının önünde darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da erkek, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının önünde darbetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da erkek, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının önünde darbetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir erkeğin, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşini çocuklarının gözü önünde darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri babasını iterek tepki gösterdi, şüpheli çocuklarını otomobile binmeleri için itti.

ADANA'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşini darbetti. Çocuklarının olaya tepki gösterdiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek ile iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, erkek eşini çocuklarının gözü önünde darbetti. Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, babasını iterek tepki gösterdi. Şüpheli, çocuklarını otomobile binmeleri için itti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Aile İçi ŞiddetCep Telefonu3. SayfaGüncelAdanaKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
16:10
Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:21:02. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da erkek, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının önünde darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei