Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana\'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

19.02.2024 16:31
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Adana'da eski bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA

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