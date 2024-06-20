Adana'da Eski Kız Arkadaşını Kaçırdığı İddia Edilen Sanık ve Arkadaşları Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Eski Kız Arkadaşını Kaçırdığı İddia Edilen Sanık ve Arkadaşları Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tartıştığı eski kız arkadaşını kaçırdığı öne sürülen sanık ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 4 arkadaşı hakkında 35'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların, müştekiyi zorla evden alarak kaçırdıkları ve polis merkezine gittikleri belirtilen iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri suçlamasıyla cezalandırılmaları istendi. Müşteki tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

20.06.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı eski kız arkadaşını evinden kaçırdığı öne sürülen sanık ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 4 arkadaşı hakkında 35'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sümer Mahallesi'nde 10 Ocak'ta Y.A'nın (26), evinden kaçırılmasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan eski erkek arkadaşı M.E. (29), ve tutuksuz arkadaşları A.T. (29), B.A. (25), G.K. (31), N.Y. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü telefonda eski sevgili Y.A. ile tartışma yaşayan M.E'nin, arkadaşları A.T, B.A, G.K, N.Y'yi de yanına alarak iki otomobille Y.A'nın evine gittiği belirtildi.

Eve zorla giren sanıkların, Y.A'nın arkadaşı B.A'yı darbettiği, Y.A'yı da zorla otomobile bindirerek kaçırıp cep telefonuna el koydukları ve müştekiyi A.T'nin evine götürdükleri, daha sonra sanıkların polis merkezine gittikleri anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişiyle, konut dokunulmazlığını ihlal etme", "birden fazla kişiyle, yağma" suçlarından toplamda 35'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki Y.A. iddianamede yer alan ifadesinde tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti.

1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Ona, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eski Kız Arkadaşını Kaçırdığı İddia Edilen Sanık ve Arkadaşları Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Eski Kız Arkadaşını Kaçırdığı İddia Edilen Sanık ve Arkadaşları Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement