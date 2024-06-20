Adana'da Eski Kız Arkadaşını Kaçırdığı İddia Edilen Sanık ve Arkadaşları Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı eski kız arkadaşını evinden kaçırdığı öne sürülen sanık ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 4 arkadaşı hakkında 35'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sümer Mahallesi'nde 10 Ocak'ta Y.A'nın (26), evinden kaçırılmasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan eski erkek arkadaşı M.E. (29), ve tutuksuz arkadaşları A.T. (29), B.A. (25), G.K. (31), N.Y. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü telefonda eski sevgili Y.A. ile tartışma yaşayan M.E'nin, arkadaşları A.T, B.A, G.K, N.Y'yi de yanına alarak iki otomobille Y.A'nın evine gittiği belirtildi.

Eve zorla giren sanıkların, Y.A'nın arkadaşı B.A'yı darbettiği, Y.A'yı da zorla otomobile bindirerek kaçırıp cep telefonuna el koydukları ve müştekiyi A.T'nin evine götürdükleri, daha sonra sanıkların polis merkezine gittikleri anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişiyle, konut dokunulmazlığını ihlal etme", "birden fazla kişiyle, yağma" suçlarından toplamda 35'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki Y.A. iddianamede yer alan ifadesinde tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti.

1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.