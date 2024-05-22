Adana'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Adana\'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren tutuklu sanığa, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, mahkemede ayrılmak istediği kadının kendisini rahat bırakmadığını öne sürdü.

22.05.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren tutuklu sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak Acar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, maktul Bahar Torun'un şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen sanık Burak Acar'a elektronik kelepçe takıldığını, sanığın kelepçesini kırıp eski kız arkadaşı Torun'un evinin bulunduğu sokağa gittiğini ve kendisiyle görüşmek istemeyen kadını ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın olaydan sonra merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki metruk evde yakalandığını da bildirerek, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Burak Acar, ayrılmak istediği Bahar Torun'un kendisinin peşini bırakmadığını öne sürdü.

Temin ettiği silahla intihar etmek istediğini ve sokakta gördüğü kız arkadaşı Torun'a bunu söylediğini iddia eden sanık Acar, "Bir anda rastgele silahı ona doğru ateş ettim. Ateş ederken elini bana doğru engel olacak şekilde biraz da eğildiğinden merminin biri boynuna isabet etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Kelepçe cinayet anında da ayağımdaydı. Elektronik kelepçeyi kırmadım." dedi.

Mahkeme heyeti de sanık Burak Acar'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Olay

Yavuzlar Mahallesi'nde 13 Ekim 2022'de sokakta tabancayla ağır yaralanan Bahar Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı Burak Acar 15 Ekim 2022'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Mahkeme, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 12:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement