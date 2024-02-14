Adana'da evde uyuşturucu ticareti yapan 2 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da evde uyuşturucu ticareti yapan 2 sanık hakkında dava açıldı

Adana\'da evde uyuşturucu ticareti yapan 2 sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan sanıklar hakkında soruşturma tamamlandı.

14.02.2024 10:28
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 Aralık 2023'te tutuklanan İ.G. ve S.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçedeki Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların, sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle yanlarına gelen Ö.S'ye 350 lira karşılığında satarken yakalandığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, İ.G. ve S.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

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