Adana\'da Evde Yangın: Kiracı Hastaneye Kaldırıldı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Evde bulunan ve dumandan etkilenen kiracı Ayşe Gültekin, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Varsaklar Mahallesi Gökkuşağı sokak üzerinde bulunan Yusuf Gök'e ait iki katlı evin 2'nci katında çıktı. İddiaya göre, şarj olması için prize takılan tabletin patlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen kiracı Ayşe Gültekin ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),