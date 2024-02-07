Adana'da FETÖ Firarisi 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ Firarisi 3 Kişi Yakalandı

Adana'da polis, FETÖ firarisi olduğu tespit edilen 1'i avukat, 3 kişiyi yakaladı. Operasyonlar sonucunda Süleyman Danyel K., Emel U. ve Uğur T. gözaltına alındı. Süleyman Danyel K.'nin polis kolejine öğrenci olarak yerleştirildiği, Emel U.'nun örgüt ile bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığı ve Uğur T.'nin ise kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler cezaevine gönderildi.

07.02.2024 11:47
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ADANA'da polis, yaptığı operasyonlarla FETÖ firarisi 1'i avukat, 3 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ firarisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 6 yıl önce hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı verilen Süleyman Danyel K.'yi yurt dışından geldiği uçakla Adana Havalimanı'nda, eski öğretmen Emel U. (31) ile eski avukat Uğur T.'yi (44) gizlendikleri adreslerinde gözaltına aldı.

Süleyman Danyel K.'nin örgüt tarafından polis kolejine öğrenci olarak yerleştirildiği, daha sonra burayla ilişiğinin kesildiği, kod isim kullandığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve sohbet toplantılarına katıldığı, Emel U.'yu 'abla' olarak örgüt ile bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığı, eski avukat Uğur T.'nin ise örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı bildirildi. Süleyman Danyel K., Emel U. ve Uğur T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

Adana\'da FETÖ Firarisi 3 Kişi Yakalandı
Kaynak: DHA

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