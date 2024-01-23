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Adana'da FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleşen eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleşen eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Adana\'da FETÖ\'nün mahrem imamlarıyla haberleşen eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı
23.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:41
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Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.U. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık A.U. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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