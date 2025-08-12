Adana'da FETÖ Operasyonunda Üç Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da FETÖ Operasyonunda Üç Firari Yakalandı

Adana\'da FETÖ Operasyonunda Üç Firari Yakalandı
12.08.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, 3 firari hakkında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalandı.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Avşar (49), 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat Kurt (56) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ersin Atarcık (41) yakalandı. Firariler emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sözde eğitim yapılanmasında yer alan Mustafa Avşar, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kurt ve örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ersin Atarcık'ın kentte olduklarını belirledi.

Firarilerin yakalanması için operasyon başlatan polis, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki 40 iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyip, Avşar'ın saklandığı iş hanını tespit etti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, 9 yıldır firari olan Avşar'ı iş hanında yakaladı. Diğer firari hükümlüler Kurt ile Atarcık da saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Emniyete götürülen firariler işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Adana, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ Operasyonunda Üç Firari Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası

09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:07
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 10:11:43. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ Operasyonunda Üç Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.