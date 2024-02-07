Adana\'da FETÖ üyeleri yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 1'i hükümlü, 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan 3 kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.
Ekipler, 6 yıl önce Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı verilen Süleyman Danyel K'nin yurt dışından Türkiye'ye gelmek için uçağa bindiğini belirledi.
Firari Süleyman Danyel K, uçakla geldiği Adana Havalimanı'nda ekiplerce yakalandı.
Şüphelinin, örgüt tarafından daha önce polis kolejine öğrenci olarak yerleştirildiği, ardından Polis Akademisine geçiş yaptığı ve burayla ilişiğinin kesildiği, kod isim kullandığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve sohbet toplantılarına katıldığı öne sürüldü.
Ekipler, FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve üniversite öğrencilerine "ev ablalığı" yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince örgüt üyeliği suçlamasıyla aranan Emel U'yu (31) da yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.
Firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır aranan Uğur Türkmen'in (44) de saklandığı adres ekiplerce tespit edildi.
Avukat olduğu öğrenilen firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Türkmen'in örgütün düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ve örgütle iltisaklı derneğe üyelik kaydının bulunduğu öne sürüldü.
TEM ekiplerince yakalanan şüpheliler Süleyman Danyel K. ve Emel U. ile hükümlü Uğur Türkmen adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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