Adana\'da FETÖ üyesi eski zabıt katibi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı

ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor.