Adana\'da FETÖ üyesine hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "küçük bölge sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık S.K. ile avukatı hazır bulundu.
Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde sözde "küçük bölge sorumlusu" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, sohbet toplantısı düzenlediğini, bağış adı altında terör örgütü için para topladığını ve FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.
Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" ve kod isim kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan dershanede müdürlük yaptığı ve SGK kaydının bulunduğunu bildirerek, S.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Savunması alınan S.K, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumu bulunmadığın ileri sürerek, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. ByLock programını telefonuma yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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