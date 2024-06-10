Adana'da firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.T'nin (60) Seyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.
Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıldır firari olduğu belirtilen H.T'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.T. cezaevine gönderildi.
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