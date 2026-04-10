Adana'da Borç Nedeniyle Taşınmaz Satışa Çıkarıldı
Adana'da Borç Nedeniyle Taşınmaz Satışa Çıkarıldı

10.04.2026 00:19
Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Yüreğir İlçesi'nde yer alan 266,68 m² alanlı bir depo ve arsasını satışa çıkardı. İmar durumu Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenen taşınmazın muhammen kıymeti 10.815.595,60 TL. İlk artırma 2 Haziran 2026'da başlayacak.

T.C. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, 2025/483 TLMT. dosya numarasıyla, bir borçtan dolayı Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan taşınmazı satışa çıkardı. Satışa konu taşınmaz, 11407 Ada, 4 Parsel'de yer alan bir katlı betonarme depo ve arsasıdır, tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır ve elektrik, yol, içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur.

Taşınmazın genel brüt alanı 266,68 m² olup, bitişiğindeki parselle birlikte kullanılmaktadır. Yapı, betonarme kolon ve çelik konstrüksiyon kirişlerden oluşmakta, dış cepheleri trapez saç, iç duvarları sıvalı ve plastik boyalıdır. Ayrıca, eklenen sundurma benzeri yapılarla kapalı alan genişletilmiş, toplam yapı alanı 252,98 m²'ye ulaşmıştır. İmar durumu Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş, muhammen kıymeti 10.815.595,60 TL'dir.

Artırmalar, ilk olarak 2 Haziran 2026 saat 13:43'te başlayıp 9 Haziran 2026 saat 13:43'te sona erecek, ikinci artırma ise 30 Haziran 2026 saat 13:43'te başlayıp 7 Temmuz 2026 saat 13:43'te bitecektir. Detaylı bilgi ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilir.

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
