Adana'da Borç Nedeniyle Taşınmaz Satışa Çıkarıldı

T.C. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, 2025/483 TLMT. dosya numarasıyla, bir borçtan dolayı Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan taşınmazı satışa çıkardı. Satışa konu taşınmaz, 11407 Ada, 4 Parsel'de yer alan bir katlı betonarme depo ve arsasıdır, tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır ve elektrik, yol, içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur.

Taşınmazın genel brüt alanı 266,68 m² olup, bitişiğindeki parselle birlikte kullanılmaktadır. Yapı, betonarme kolon ve çelik konstrüksiyon kirişlerden oluşmakta, dış cepheleri trapez saç, iç duvarları sıvalı ve plastik boyalıdır. Ayrıca, eklenen sundurma benzeri yapılarla kapalı alan genişletilmiş, toplam yapı alanı 252,98 m²'ye ulaşmıştır. İmar durumu Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş, muhammen kıymeti 10.815.595,60 TL'dir.

Artırmalar, ilk olarak 2 Haziran 2026 saat 13:43'te başlayıp 9 Haziran 2026 saat 13:43'te sona erecek, ikinci artırma ise 30 Haziran 2026 saat 13:43'te başlayıp 7 Temmuz 2026 saat 13:43'te bitecektir. Detaylı bilgi ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilir.