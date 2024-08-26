Adana'da gençler kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar - Son Dakika
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Adana'da gençler kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar

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Adana'da boğulma vakalarına önlem olarak kanal kenarlarına ip bağlayan gençler sıcak yaz günlerinde yüzerek serinliyor.

26.08.2024 21:05
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Adana'da gençler kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar

ADANA - Adana'da boğulma vakalarına önlem olarak kanal kenarlarına ip bağlayan gençler sıcak yaz günlerinde yüzerek serinliyor.

Adana'da her yıl yaz aylarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında yüzen gençler, boğulma riskine karşı 'ipli' önlem alarak suya giriyor. Yüreğir ilçesinde bir sulama kanalındaki köprüden kanala atlayan gençler, bir süre yüzdükten sonra kendilerini akıntıya bırakarak sudan çıkmak üzere kanal kenarında belirledikleri noktalara bağladıkları ipe tutunuyor.

Kanaldaki akıntıya kapılma ihtimaline karşı kanal boyunca çeşitli aralıklar ile birçok ip bağladıklarını belirten gençler, bu şekilde daha güvenli bir şekilde kanaldan tahliye olduklarını anlatıyor.

10 metre başına bir ip var

Kanal kenarlarına ip bağlayan gençlerden Ramazan Kurt, "Sıcak, yüzüyoruz. Buraya ipler bağladık. Biz yüzmeyi biliyoruz, istediğimiz yere kadar gidebiliyoruz ancak küçük kardeşlerimiz var. Onlar için ipler bağlıyoruz. Hem güvenlik amacıyla hem de eğlence amacıyla. Sıcakta her gün gelip yüzüyoruz" dedi.

Yaklaşık 10 metre başına önlem amacıyla bir ip bağladıklarını belirten Kurt, "Akıntıya kapılan olursa gidebildiği yere kadar o iplere tutunarak çıkabiliyor. Kimisi ortaya atlıyor. Ortalarda herhangi bir tutunma güvencesi yok o yüzden akıntıya kapılarak boğulabiliyorlar" diye konuştu.

Kanalda sürekli yüzdüklerini anlatan çocuklardan İsa Uygun ve Emrullah Gökkuşu ise boğulmaktan korkmadıklarını, sıcakta yüzerek serinlediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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