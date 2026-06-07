Adana'da Gençlerin Yılan Katliamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Gençlerin Yılan Katliamı

Adana\'da Gençlerin Yılan Katliamı
07.06.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gençler, Seyhan Nehri'nde yüzerken yılanı öldürdü, mendil satıcısını yaraladılar.

ADANA'da bir grup genç, serinlemek için yüzdükleri Seyhan Nehri'nden çıkardıkları yılanı ayaklarıyla ezdi, çakıyla keserek öldürdü. Bu sırada kendilerine yardıma gelen mendil satıcısını da kazara ayağından yaralayan çocuklar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yüzmek için Seyhan Nehri'ne giren bir grup genç, suda yılan olduğunu görünce kıyıya çıktı. Kendilerine doğru yüzen yılanı kuyruğundan yakalayan gençler, sudan çıkardı. Bu sırada nehir kıyısında kağıt mendil satan bir kişi, yılanın başına bastı. Gençlerden biri yılanın başını kesmek için çıkardığı çakıyla, peçete satıcısını kazara ayağından yaraladı. Gençlerin elinden kurtulan yılan, bölgeden uzaklaşmak istedi. Yılanı tekrar yakalayan gençler, önce ayaklarıyla başını ezdi, ardından çakıyla keserek öldürdü. Gençlerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Grup Genç, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Sudan, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Gençlerin Yılan Katliamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:46
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:56:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Adana'da Gençlerin Yılan Katliamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.