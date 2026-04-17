Adana\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

ADANA'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da ekiplere destek için yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, tesisi saran alevlerin çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.