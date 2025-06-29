Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
İncirci Mahallesi Esirmek mevkisindeki gölet inşaatında çalışan Abdullah Musab Yavuz (26), göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Yavuz'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Gölet İnşaatında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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