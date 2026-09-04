Adana'da gümrük kaçağı 630 paket sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltında
Adana'da TAG Otoyolu'nda durdurulan iki araçta gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Adana'da gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 aracı durdurarak aradı.
Araçlarda gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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