Adana'da hafif ticari araç çarptığı çocuk yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde koşarak yola çıkan çocuğa, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın ardından ayağa kalkan ve hafif yaralandığı öğrenilen çocuğun yanına çevredeki vatandaşlar da geldi.
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, kontrollerinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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