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Adana'da Hafif Ticari Araçta Gizlenmiş 22 Kilogram Esrar Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Hafif Ticari Araçta Gizlenmiş 22 Kilogram Esrar Bulundu

Adana'da bir hafif ticari araçta yapılan aramada, akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan incelemede, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine akülerde esrar bulundu. Sürücü Ahmet Y, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Adana\'da Hafif Ticari Araçta Gizlenmiş 22 Kilogram Esrar Bulundu
09.01.2024 - 09:59,
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Adana'da hafif ticari araçta akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen hafif ticari aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajındaki iki aküye tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde 22 kilogram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü Ahmet Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ahmet Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Hafif Ticari Araçta Gizlenmiş 22 Kilogram Esrar Bulundu - Son Dakika
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