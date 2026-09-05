Adana'da helikopter destekli huzur uygulamasında 38 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adana'da helikopter destekli huzur uygulamasında 38 aranan şahıs yakalandı

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Adana'da 1594 polisin katılımıyla helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin destek verdiği uygulamada 28 bin 86 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız tabanca ve 158 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1594 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Uygulama kapsamında 28 bin 86 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 7 bin 947 araç kontrol edildi.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet, 44 mermi, 4 şarjör, 158 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 71 araç sürücüsüne ise 1 milyon 94 bin 495 lira ceza kesildi.

İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 21 kişiye toplam 37 bin 44 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da helikopter destekli huzur uygulamasında 38 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da helikopter destekli huzur uygulamasında 38 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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