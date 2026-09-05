Adana'da helikopter destekli huzur uygulamasında 38 aranan şahıs yakalandı
Adana'da 1594 polisin katılımıyla helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin destek verdiği uygulamada 28 bin 86 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız tabanca ve 158 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1594 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.
Uygulama kapsamında 28 bin 86 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 7 bin 947 araç kontrol edildi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet, 44 mermi, 4 şarjör, 158 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 71 araç sürücüsüne ise 1 milyon 94 bin 495 lira ceza kesildi.
İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine para cezası verildi.
Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 21 kişiye toplam 37 bin 44 lira ceza uygulandı.
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