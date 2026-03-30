Adana'da Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı
Adana'da Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

30.03.2026 10:01
Hırsızlık yaparken yakalanan iki kişi Adana'da tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.

ADANA'da yüzlerini kapüşon ve motosiklet kaskıyla gizleyip, girdikleri iş yerinin vitrin camlarını kaldırım taşıyla kıran Serhat Can Z. (28) ile A.A. (17), 3 cep telefonu, 3 akıllı saat, tablet ve 3 kablosuz kulaklık çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 19 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve motosiklet kaskıyla gizleyen Serhat Can Z. ile A.A., Halil İbrahim D.'nin iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. Şüpheliler, caddeden geçen araçlara aldırış etmeden vitrin camlarını da kırarak 3 cep telefonu, 3 akıllı saat, 3 kablosuz kulaklık ve tablet çaldı. Çaldıkları cihazları ceplerine ve pantolonlarının içine gizleyen şüpheliler, diğer vitrinlerin camını kıramayınca iş yerinden koşarak çıktıktan sonra kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Halil İbrahim D.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını kabul edip, çaldıkları cihazları tanımadıkları birine sattığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Can Z. ile A.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:49
Yok böyle gol Haberi okuyanlar ’’Bu resmen şike’’ diyor
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:24
Osimhen’den Galatasaray’a tarihi rest
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
