Adana'da Hırsızlık: Cep Telefonu Çaldı
Adana'da Hırsızlık: Cep Telefonu Çaldı

Adana'da Hırsızlık: Cep Telefonu Çaldı
23.03.2026 10:20
Adana'da fiyat sorma bahanesiyle dükkana giren Caner Şanlı, cep telefonunu çalıp tutuklandı.

ADANA'da bir iş yerine fiyat sorma bahanesiyle giren Caner Şanlı, vitrindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Şanlı, tutuklandı.

Olay, 15 Mart'ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyerek çarşıda gezen Caner Şanlı, telefon fiyatı sorma bahanesiyle Mazlum A.'nın iş yerine geldi. Soruyu sorduktan sonra dükkanın önündeki vitrin camını açan Şanlı, bir süre iş yerinin girişinde bekledi. Bu sırada camı açıp, vitrindeki cep telefonunu çalan şüpheli, camı tekrar kapatıp uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Mazlum A.'nın ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Caner Şanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Seyhan, Adana, Suç, Son Dakika

