Adana'da Hırsızlık Girişimi: Tutuklu Sanığa Dava

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Hadırlı Mahallesi'nde, Zahide B'nin sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletle yaklaşıp altın kolyesini çalmaya çalıştığı iddiasıyla 30 Haziran'da tutuklanan M.E.F. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Zahide B'nin sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletle yaklaşan M.E.F'nin adres sorduğu, bir süre sonra Zahide B'nin boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştığı ifade edildi.

Zahide B'nin elindeki çubukla vurarak engel olması üzerine M.E.F'nin amacına ulaşamadan olay yerinden kaçtığı ve saklandığı ikamete polis ekiplerince yapılan baskınla yakalandığı aktarılan iddianamede, sanığın "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.