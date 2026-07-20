Adana'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklandı

Adana\'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklandı
20.07.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzlerini gizleyerek hırsızlık yapan Yahya Güzel tutuklandı, Mevlüde Ç. serbest bırakıldı.

ADANA'da yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel (35) ile Mevlüde Ç. (35), maymuncukla kapısını açtıkları eve girip, 80 gram bilezik, bin 900 lira ve diğer ziynet eşyalarını çaldı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı ve olaydan bir gün önce sokakta keşif yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan Yahya Güzel tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 5 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel ile Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.'nün evinin önüne geldi. Şüphelilerden Mevlüde Ç. gözcülük yaparken, Yahya Güzel de maymuncukla evin kapısını açtı. Eve giren şüpheliler, yatak odasında 40 dakika keşif yaptıktan sonra gardıroptaki 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ile bin 900 lirayı çaldı. Evden çıkan şüpheliler, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Evine döndüğünde altınların çalındığını fark eden Halit Ö.'nün ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, hırsızlıktan bir gün önce gece saatlerinde sokakta keşif yaptığı da güvenlik kameralarından belirlendi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Harekete geçen polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskınla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin Türk lirası, 205 avro ile 4 cep telefonu ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Güzel çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:17:42. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.