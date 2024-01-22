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Adana'da Horoz Dövüştürenlere 205 Bin 600 Lira Cezası - Son Dakika
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Adana'da Horoz Dövüştürenlere 205 Bin 600 Lira Cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem yapıldı ve 80 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Adana\'da Horoz Dövüştürenlere 205 Bin 600 Lira Cezası
22.01.2024 - 10:47,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde horoz dövüştüren 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'ndeki iş yerinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Ekipteki bir polis, bahis oynamak istediğini belirterek sivil şekilde girdiği işletmede horoz dövüştürülmesini ve bahis oynatılmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Daha sonra polisin işaretiyle içeriye giren ekipler, 32 kişiye 205 bin 600 lira ceza uyguladı.

İş yeri sahibi İlyas Ş. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapan ekipler, 80 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Horoz Dövüştürenlere 205 Bin 600 Lira Cezası - Son Dakika
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