Adana'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
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Adana'da Huzur Uygulaması

Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında 106 kişi yakalandı, birçok silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

04.03.2025 01:16
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Adana'da polis ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubesi ekipleri, uygulamanın yapıldığı bölgelerde uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

Asayiş, trafik, narkotik ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler de uygulama kapsamında bazı araçları durdurup kontrol etti, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, usulsüz çakar kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 275 bin 344 lira ceza yazdı ve aracı trafikten men etti.

İlçedeki uygulama sırasında üzerinde kimlik çıkmayan bir kişinin yüz tanıma sistemiyle yapılan incelemesinde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla ve 4 ayrı suçtan aranan Süleyman Adül (38) olduğu tespit edildi.

1936 personel, helikopter, dron ve 4 eğitimli köpekle yapılan uygulamada 19 bin 544 kişinin GBT'si kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 46 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

8 bin 18 araçta inceleme yapan ekipler, 3 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 26 motosikleti trafikten men etti, 279 araç sürücüsüne ise 4 milyon 299 bin 585 lira ceza uyguladı.

Ayrıca 105 umuma açık işyerini denetleyen ekipler, kumar oynattığı tespit edilen 1 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı.

Kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 27 bin 741 lira, kavşaklarda dilencilik yapan 8 kişiye ise 11 bin 248 lira ceza yazıldı.

Vali Köşger ve EGM Asayiş Dairesi Başkanı Çetiner uygulama noktalarını denetledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Tarıkhan Çetiner de uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetlemelere katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Köşger, "Adana'mızın asayişinin korunması için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden görev başında. Vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaya teşebbüs eden hiç bir unsura müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizin her köşesinde denetimlerimiz devam edecek, güvenlik güçlerimiz kararlı duruşunu sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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