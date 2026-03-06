Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması
06.03.2026 23:36
Adana'da polis ve jandarma helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi, 58 noktada denetim yapıldı.

Adana'da polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 58 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Helikopter ve dronun havadan destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.

Sürücülerin ve yolcuların ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamaya katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yavuz, uygulamanın 15 ilçede de gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Yavuz, uygulamada 380 ekip ve 2 bin 331 personelin görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uygulama noktalarında hem arkadaşlara başarılar diledik hem de vatandaşlarımıza selam verdik. Onların huzuru ve güvenliği için sahada olduğumuzu ve bundan sonra da sahada olacağımızı ifade ettik. Amacımız, Adana'daki hemşehrilerimizin huzur içerisinde mutlu şekilde yaşamaları. Gece geç saatlere kadar vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. Bundan sonra da belli aralıklarla hem havadan hem karadan farklı noktalarda bu şehrin huzuru için çalışacağız."

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel de Vali Yavuz'a eşlik etti.

Kaynak: AA

Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması
