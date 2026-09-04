Adana'da iki camide işitme engellilere işaret diliyle cuma hutbesi veriliyor - Son Dakika
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Adana'da iki camide işitme engellilere işaret diliyle cuma hutbesi veriliyor

Adana\'da iki camide işitme engellilere işaret diliyle cuma hutbesi veriliyor
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Adana İl Müftülüğü'nün başlattığı projeyle Yüreğir'deki Hasan Aytekin ve Seyhan'daki Hacı Ali Kalakoğlu Camisi'nde işaret dili bilen imam hatipler görevlendirildi. İşitme engelli vatandaşlar hutbeleri anlayabiliyor, projenin diğer camilere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Adana'da işitme engellilerin cuma hutbelerindeki mesajları anlayabilmesi için iki camide işaret dili bilen imam hatipler görevlendirildi.

İl Müftülüğü, işitme engellilerin ibadetlerini daha bilinçli ve rahat yerine getirebilmesi amacıyla "İşaret Diliyle Cuma Hutbesi Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında işaret dili bilen imam hatiplerden İbrahim Yüce, merkez Yüreğir ilçesindeki Hasan Aytekin Camisi'nde, Yusuf Sarıtaş da merkez Seyhan ilçesindeki Hacı Ali Kalakoğlu Camisi'nde görevlendirildi.

Yüce ve Sarıtaş, cuma hutbelerini işaret diliyle anlatarak işitme güçlüğü yaşayanların mesajları anlayabilmesini sağlıyor.

Hutbe öncesi yapılan duyurularla cemaati bilgilendiren görevliler, dini mesajların herkes tarafından anlaşılması için çalışıyor.

Projenin kentteki diğer camilerde de uygulanması hedefleniyor.

"Kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu projeyi çok önemsiyoruz"

İmam hatip İbrahim Yüce, AA muhabirine, camileri engelsiz hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Projenin 3 Temmuz'da başladığını dile getiren Yüce, şöyle konuştu:

"İşitme engelli kardeşlerimizin cuma hutbelerini anlayabilmeleri, dini bilgilerden istifade edebilmeleri ve camilerimizde kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu projeyi çok önemsiyoruz. Camilerimizle işitme engelli kardeşlerimizin arasındaki o bağı kuvvetlendirmeye katkı sunmaya çalışıyoruz. Bir engelli kardeşimizin cuma hutbesini anladıktan sonra yüzünde oluşan tebessümü görmek, bizim için en önemli duygudur."

Yüce, cemaatin çalışmayı başarılı bulduğunu belirterek, "Geri dönüşler çok olumlu. Cemaatten de çok güzel tepkiler alıyoruz. Onlar da önce çok şaşırdı ama sonra alışmaya başladı. Özellikle işitme engelli kardeşlerimizin 'Ben artık hutbeyi anlayabiliyorum.' demesi, bizim için en büyük motivasyon kaynağı." diye konuştu.

İşitme engelli Hamit Güler de duygularını işaret diliyle şöyle aktardı:

"Çok memnunuz. İlk duyduğumda çok sevindim. İşitme engelli diğer arkadaşlar da artık camiye geliyor."

Kaynak: AA

Hasan Aytekin, Engelliler, Yüreğir, Seyhan, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da iki camide işitme engellilere işaret diliyle cuma hutbesi veriliyor - Son Dakika

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