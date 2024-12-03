Adana'da İki Firari Yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. Tuna Mahallesi'nde, çeşitli suçlardan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.N. ise Fatih Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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