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Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Civantayak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen 01 AFR 988 plakalı otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sıkışan kadın sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
03.01.2024 - 23:13,
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Civantayak Mahallesi'nde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 AFR 988 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 01 AFR 988 plakalı otomobilde sıkışan kadın sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.

Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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