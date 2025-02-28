Adana'da 'In Tech Growth' Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Adana'da 'In Tech Growth' Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmetleri Birliği'nin (ATGAB) proje ortağı olduğu 'In Tech Growth' projesinin açılış toplantısı Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirildi. Proje, Adana'nın turizm potansiyelini artırmayı ve genç girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor.

28.02.2025 12:04  Güncelleme: 13:32
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(ADANA) - Başkanlığını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yürüttüğü, Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmetleri Birliği'nin (ATGAB) proje ortağı olduğu "In Tech Growth" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Avrupa Projesi kapsamında yürütülen "In Tech Growth" projesinin açılış toplantısı, Heket Vakfı liderliğinde Polanya'nın Krakow şehrinde hibrit formatta düzenlendi. Başkan Karalar'ın kent turizmini geliştirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten ATGAB'dan konuya ilişkin yapılan açıklama, şöyle:

"Adana'yı Turizmde marka şehir yapma vizyonu ile ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ATGAB-Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği'nin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği Erasmus artı programı kapsamında desteklenen 'In Tech Growth' projesi için başlangıç toplantıları 25-26 Şubat tarihleri arasında ev sahibi kurum olan Heket Vakfı liderliğinde Polanya'nın Krakow şehrinde hibrit formatta düzenlendi. 7 farklı ülkeden 9 gençlik çalışanı kurum ortaklığında geliştirilen ve teknoloji tabanlı girişimcilikte 60 genç için kapasite geliştirmeyi amaçlayan ITG projesi, Erasmus artı programı kapsamında 2025-2026 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından desteklenecektir. Birliğimiz Adana turizmine soluk getirecek yeni nesil girişimcileri desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Adana'da 'In Tech Growth' Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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