Adana'da İnşaat Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da İnşaat Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da İnşaat Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Ali Kaya ve Serkan Kaplan, inşaat halindeki apartmandan 100 bin lira değerinde malzeme çaldı.

ADANA'da inşaat halindeki 2 apartmana girip, yaklaşık 100 bin lira değerindeki musluk bataryası, su sayacı ve elektrik kablosu çalan Ali Kaya (41) ile Serkan Kaplan (38), güvenlik kamerasından tespit edilip yakalandı. İfadelerinde, "Şeytana uyduk. Çaldığımız malzemeleri de sattık" diyen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Alper A.'nın inşaat halindeki 2 ayrı apartmanına giren Ali Kaya ile Serkan Kaplan, yaklaşık 100 bin lira değerindeki musluk bataryası, su sayacı ve elektrik kablosunu çaldı. Çaldıkları malzemeleri sırt çantalarına koyan şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Şüphelilerin, apartmanlara girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde şantiyesine gelen Alper A., hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin saklandığı evleri belirleyen polis, Ali Kaya ile Serkan Kaplan'ı adreslerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında, "Şeytana uyduk. Çaldığımız malzemeleri de sattık" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Kaya ile Serkan Kaplan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İnşaat, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İnşaat Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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