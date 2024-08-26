Adana'da İnşaat İşçileri İskelede Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Adana'da İnşaat İşçileri İskelede Mahsur Kaldı

Adana\'da İnşaat İşçileri İskelede Mahsur Kaldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir inşaatın 9. katında boya yapılırken iskele bozuldu ve 2 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan işçiler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

26.08.2024 18:16
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Adana'da inşaatın boyanması için kurulan iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki binanın 9. katında boya yapıldığı sırada iskele bozuldu.

Bu sırada 2 işçi, iskele ile dairenin tavanı arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla işçiler, bulundukları yerden merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

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