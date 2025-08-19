Adana\'da Kaçak İlaç Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 334 ilaç ve 340 tıbbi malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 334 ilaç ve 340 tıbbi malzeme ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.