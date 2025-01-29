Adana\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.