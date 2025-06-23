Adana\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da kaçak 4 bin 100 paket sigara ve 1280 elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 EDZ 92 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan araçtaki incelemede, kaçak 4 bin 100 paket sigara ve 1280 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.