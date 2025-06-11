Adana'da Kaçak Telefon ve Gözlük Operasyonu

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı telefon ve gözlük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan aramada 2 bin 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 12 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı malzemelerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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