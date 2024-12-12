Adana'da Kadın Cinayeti: Eşi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Kadın Cinayeti: Eşi Tutuklandı

Adana'da 23 yaşındaki kadın tabancayla vurularak öldürüldü, eşi tutuklandı.

12.12.2024 12:47
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın tabancayla vurularak hayatını kaybetti, gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Günay Sena S. (23) 8 Aralık'ta Gültepe Mahallesi'ndeki evinde tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine polis ekipleri, ölen kadının eşi İbrahim S'yi gözaltına aldı.

İbrahim S. ifadesinde, başka bir kadından kendisine gelen mesajı eşinin gördüğünü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve bu sırada karısının evde bulunan tabancıyla intihar ettiğini öne sürdü.

Yaşamını yitiren kadının ailesi ise damatları hakkında kızlarını öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şüpheli İbrahim S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sarıçam, Güncel, adana, Suç, Son Dakika

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