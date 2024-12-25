Adana\'da Kadın Emeği Pazarı Yılbaşı Konseptiyle Açıldı

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı konseptli 'Kadın Emeği Pazarı' bu yıl 20-21-22 Aralık 2024 tarihlerinde Atatürk Parkı Ziyapaşa Bulvarı'nda kuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, ekonomik olarak güçlenmelerine olanak tanımak amacıyla "Ürettikçe Hep Güçlü" sloganıyla yılbaşı konseptli 'Kadın Emeği Pazarı'nı kurdu.

Atatürk Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlayan pazarda, kadın kooperatifleri, kadın girişimci ve kadın üreticiler tarafından üretilen el emeği takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, çanta yapımı, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden farklı ürünler satışa sunuldu.

Kadın Emeği Pazarı'nda kurulan yılbaşı ağacına, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için hazırlanan kartlar, üretici kadınlar ve ziyaretçiler tarafından asıldı.