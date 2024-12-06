Adana'da Kadın Hakları Atölyesi Düzenlendi

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla "Kadının İnsan Hakları Atölyesi" düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90'ıncı yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle "Kadının İnsan Hakları Atölyesi" etkinliği gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde yer alan Adana Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi'nde göçmen kadınlar ile yürütülen atölye çalışmasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, şunları söyledi:

"Amacımız bu şehirde yaşayan tüm kadınlarla ortaklaşarak; dertlerinde, tasalarında yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bugünkü atölyemiz '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 16 Günlük Aktivizm' etkinlikleri kapsamında yer almaktadır. Maalesef ülkemizde ve şehrimizde kadına yönelik şiddet çok fazla. Bizler de şiddetin karşısında durarak 'Şiddete hayır' diyoruz ve belediyemizin üzerine düşen her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadının ekonomik yönden güçlendirilmesi, eğitim ve araştırma çalışmaları başta olmak üzere psiko-sosyal destek çalışmaları yürütüyoruz. 5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı kadının iradesi anlamında çok önemli bir tarihtir. Hep birlikte bugün kadının hakları konusu üzerine konuşarak, sosyalleşeceğimiz bir gün yaşayacağız."

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı meslek elemanları tarafından ise "Kadının İnsan Hakları" başlığında "5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı" söyleşisi düzenlendi. Söyleşide, "Kadın hakları nelerdir" sorusu yanıtlandı, kadının seçme ve seçilme hakkının tarihçesi ve kadının kamusal hakları anlatıldı, katılımcı kadınlarla kadın hakları üzerine sohbet edildi.

Etkinlik kapsamında son olarak dayanışma ve kaynaşma içerisinde "Rafya Ayna Atölyesi" gerçekleştirildi.