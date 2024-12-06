Adana'da Kadın Hakları Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Kadın Hakları Atölyesi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla 'Kadının İnsan Hakları Atölyesi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kadının seçme ve seçilme hakkı, kadın hakları ve şiddetle mücadele konuları ele alındı.

06.12.2024 12:40  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla "Kadının İnsan Hakları Atölyesi" düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90'ıncı yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle "Kadının İnsan Hakları Atölyesi" etkinliği gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde yer alan Adana Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi'nde göçmen kadınlar ile yürütülen atölye çalışmasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, şunları söyledi:

"Amacımız bu şehirde yaşayan tüm kadınlarla ortaklaşarak; dertlerinde, tasalarında yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bugünkü atölyemiz '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 16 Günlük Aktivizm' etkinlikleri kapsamında yer almaktadır. Maalesef ülkemizde ve şehrimizde kadına yönelik şiddet çok fazla. Bizler de şiddetin karşısında durarak 'Şiddete hayır' diyoruz ve belediyemizin üzerine düşen her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadının ekonomik yönden güçlendirilmesi, eğitim ve araştırma çalışmaları başta olmak üzere psiko-sosyal destek çalışmaları yürütüyoruz. 5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı kadının iradesi anlamında çok önemli bir tarihtir. Hep birlikte bugün kadının hakları konusu üzerine konuşarak, sosyalleşeceğimiz bir gün yaşayacağız."

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı meslek elemanları tarafından ise "Kadının İnsan Hakları" başlığında "5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı" söyleşisi düzenlendi. Söyleşide, "Kadın hakları nelerdir" sorusu yanıtlandı, kadının seçme ve seçilme hakkının tarihçesi ve kadının kamusal hakları anlatıldı, katılımcı kadınlarla kadın hakları üzerine sohbet edildi.

Etkinlik kapsamında son olarak dayanışma ve kaynaşma içerisinde "Rafya Ayna Atölyesi" gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Hakları Günü, İnsan Hakları, Etkinlik, Güncel, Kadın, Yaşam, Dünya, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kadın Hakları Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kadın Hakları Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.